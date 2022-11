Expertos advierten que región Caribe seguirá teniendo alzas en precio de energía

Coincidieron que, en medio de la crisis energética que enfrenta el país, se están generando unos sobrecostos que "alguien debe asumir".

Si bien Lorduy destacó que la ministra (e) de Minas dijo que los ciudadanos no tendrán que asumir estos valores, señaló que esta salvedad podría no vincular a la región Caribe, pues a diferencia de las del resto del país, Electricaribe no cuenta con plantas generadoras de energía, por lo que la adquisición de la misma hace parte de una transacción económica, en la que el vendedor es el que amarra la venta y el comprador, al no tener contratos, se sujeta al mayor valor que la misma tenga en bolsa, y este valle finalmente es trasladado al usuario.

En este concepto coincidió Diago, para quien es importante que el gobierno diga qué acciones tomarán para evitar que el asunto afecte el bolsillo de los habitantes de la región Caribe.