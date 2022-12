Fidel Castro, ¿héroe o villano?: editorial de Óscar Montes

¿Cuál era el verdadero Fidel Castro? ¿El que en la década de los 60 y los 70 patrocinó desde La Habana a grupos guerrilleros colombianos para que mediante la lucha armada derrocaran a los gobiernos de varios países de América Latina? o ¿el que en la década de los 90, cuando el modelo socialista había fracasado en el mundo, dio un viraje radical y reconoció que la hora de la lucha armada para acceder al poder ya había pasado?



Al conocerse su muerte los colombianos tampoco se han puesto de acuerdo sobre el papel de uno de los hombres más influyentes del siglo XX y sin duda el líder más reconocido de América Latina. A Fidel Castro se le quería o se le odiaba. Sus amigos lo idolatraban y sus enemigos no ahorraron esfuerzos para asesinarlo.



Los primeros justifican la conducta de quien derrocó a un dictador y terminó convertido en uno de ellos y los segundos tomaron sus abusos contra los opositores cubanos como su principal bandera, para hacer de Fidel Castro en el símbolo de los violadores de los Derechos Humanos en el mundo.



Para responder la pregunta de cuál es el verdadero Fidel Castro y su papel en la formación de grupos guerrilleros en Colombia y su posterior liderazgo en las negociaciones de paz con esos mismos guerrilleros, habría que decir que Castro pudo perfectamente cumplir los dos roles.



Es decir, luego del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y apadrinado por la Union Soviética, Castro le apostó a la “exportación” de la revolución a todos los países de América Latina. Pero, ese mismo Castro, obligado por las circunstancias del derrumbe del régimen comunista soviético, tomó la decisión histórica de reconocer que la vía armada no era el camino correcto para acceder al poder, cómo hizo él, con el Che Guevara y Camilo Cienfuegos entre otros.



Aunque cueste creerlo, el Fidel que fomentó la “guerra de guerrillas” y el “foquismo” como modelo de expansión de su revolución en América Latina, fue el mismo que le colaboró a los gobiernos de César Gaviria, Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos a buscar una salida negociada al conflicto armado con los grupos guerrilleros. De hecho, la negociación del gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC se desarrolló en La Habana desde 2012 hasta su exitosa culminación.



La celebre frase de Fidel Castro ante las Naciones Unidas en la que vaticinó “la historia me absolverá”, aún no tiene respuesta porque a pocas horas de su muerte al menos en Colombia hay quienes lo absuelven, pero también quienes lo condenan.