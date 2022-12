¿Gangazo de la Fiscalía al exgobernador Lyons?

El Tribunal Superior de Bogotá acaba de avalar el arreglo al que llegaron la Fiscalía General y Alejandro Lyons, para que mediante la aplicación del llamado "Principio de Oportunidad" el ex gobernador de Córdoba colabore con la Justicia y devele los verdaderos alcances de la corrupción en ese departamento.



El acuerdo, que tendrá una vigencia de un año, obliga al ex gobernador a contar la verdad y nada más que la verdad a cambio de una generosa rebaja, tanto en los delitos imputados como en la pena proyectada.

En efecto, de los casi veinte delitos que fueron imputados por la Fiscalía a Lyons éste tendría que responder por uno solo y ello se traduciría en el pago de cinco años de cárcel. El ex gobernador también se comprometió a devolver 4.000 millones de pesos. Todo este "gangazo" a cambio de que Lyons diga toda la verdad acerca de quiénes y cómo saquearon al Departamento de Córdoba.

En principio el ex gobernador prenderá el ventilador contra el senador del partido de La U, Musa Besaile, su antiguo socio político, hoy preso por cuenta del escándalo del llamado "cartel de la toga", que compromete a magistrados y ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes habrían recibido miles de millones de pesos a cambio de no actuar contra miembros de la clase política, entre ellos algunos senadores y representantes a la Cámara.

El "gangazo" ofrecido por la Fiscalía General a Lyons ha generado una gran controversia por cuenta de la generosidad del organismo investigador para con uno de los principales protagonistas de la corrupción en Córdoba.

Lyons no es actor de reparto: es actor principal de esta película de terror. La propia Fiscalía lo señala de tener participación directa en el robo de más de 80.000 millones de pesos destinados a la Educación y la Salud en ese Departamento.

No obstante, el Principio de Oportunidad es un recurso perfectamente válido que cuenta con todo el respaldo jurídico y legal para ser aplicado con el fin de lograr esclarecer aquellos hechos en los que una de las partes haya tenido pleno conocimiento, que es el caso de Lyons.

Nadie en Córdoba sabe mejor que el ex gobernador por dónde fue que le entró el agua al coco de la corrupción. Se espera que al "prender el ventilador" todos sepamos la "verdad verdadera" del saqueo a Córdoba. Ojalá que así sea.

