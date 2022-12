¿Hasta cuándo la violencia intrafamiliar?: editorial de Ley del Montes

Barranquilla se encuentra conmovida por la tragedia que acaba de suceder en un hogar de la ciudad. Luego de una acalorada discusión con uno de sus hijos, un padre de familia le hace varios disparos y le causa la muerte. Luego ataca a tiros a su esposa y posteriormente se suicida. Ella sobrevivió y se recupera en estos momentos en un centro hospitalario de la ciudad.

Amigos, vecinos y familiares de las víctimas no se explican qué pudo motivar la mortal agresión del padre contra su hijo, ni tampoco contra su esposa, así como el hecho de quitarse la vida, luego del ataque criminal. Todos en el popular barrio hablan de una pareja armoniosa, aunque destacan las malas relaciones entre el padre y su hijo.

El episodio activó de nuevo las alarmas sobre un fenómeno que afecta la tranquilidad de la ciudad y que –pese a las medidas adoptadas por las autoridades- sigue creciendo: la violencia intrafamiliar. No hay un solo día en que en la capital del Atlántico no se conozca de un caso de violencia ya sea entre esposos, novios o entre padres e hijos. La situación es alarmante. Cuando se trata de parejas, los celos son determinantes y sus consecuencias suelen ser fatales.

La incomprensión, la falta de diálogo y la intolerancia contribuyen al crecimiento desmesurado de la violencia intrafamiliar. La cultura violenta –que cree que todo se arregla a los golpes- terminó por afincarse en una ciudad de espíritu pacífico, alegre y festivo. Hace falta mucha pedagogía y –claro- también castigos ejemplarizantes para quienes incurren en este tipo de conductas violentas.

La llamada sanción social también juega un papel fundamental a la hora de erradicar la violencia intrafamiliar de los hogares barranquilleros y del departamento del Atlántico. Los abusadores y maltratadores deben ser rechazados y denunciados sin ningún tipo de consideración. No denunciar casos de violencia intrafamiliar es contribuir a que el fenómeno siga creciendo, pues fomenta la impunidad y con ello estimula a potenciales victimarios.

Ya es hora de meter en cintura a quienes atentan contra sus parejas y contra otros miembros de su familia. Ningún tipo de violencia debe ser permitido. Hay que actuar con urgencia y con firmeza para acabar con este flagelo social que tanto daño está causando en los hogares de la ciudad.