Hija de Gloria Estefan presentó a su novia en redes con esta fotografía

Con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, la hija de la cantante Gloria Estefan, Emily Estefan, dedicó unas sentidas palabras a su novia Gemeny tras cumplir un año de relación.

La imagen sería la presentación oficial de su pareja ante el mundo y estas fueron sus palabras: "Te amo. todas y cada una de tus palabras me elevan, no puedo esperar más a que el mundo (y tú) vea lo que eres capaz de hacer”, escribió Emily.

Publicidad

Por su parte, Gemeny escribió en otra publicación esta vez dedicada a Emily y estas fueron algunas de sus palabras: "Hay amor en cada esquina y no el típico amor al que piensas que me refiero ni flores, ni chocolate, ni canciones baratas de amor, me refiero al amor verdadero".

Lea también: ¿Haría algo así con su mamá? El divertido baile entre madre e hijo que se volvió viral

"He vivido todos y cada uno de estos 365 días de mi vida perdida en este bello lugar, en este hermoso amor. Perdida en ti y en el extraordinario honor de amarte", concluyó.

Vea aquí fotos de la pareja:

Publicidad