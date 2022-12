Hindira Erazo, otra víctima del maltrato de género: editorial de Ley del Montes

El caso de Hindira Erazo y de su compañero, el futbolista Hanyer Mosquera, puso sobre el tapete una vez más el flagelo del maltrato de género en Colombia. Las imágenes que muestran al jugador del equipo Águilas de Rionegro, golpeando de manera salvaje a su compañera sentimental, evidencian el maltrato físico y el abuso por parte del deportista a la madre de sus hijos, entre ellos una menor de apenas 30 días de nacida.

A la gravedad de los hechos se suma la indiferencia de testigos, quienes pudiendo socorrer a la víctima prefirieron escudarse en la pasividad, lo que demuestra que es mucho lo que nos falta por aprender como sociedad en lo que tiene que ver con el delicado fenómeno del maltrato a las mujeres.

Según las propias palabras de Hindira, "Hanyer empezó a jalarme del cabello, a arrastrarme por todo el piso y yo empecé a gritar y a pedir auxilio, pero la gente no sabía en qué piso era, ni qué pasaba. Las dos personas, una chica y un chico, que estaban allí en el apartamento con él, no salieron a auxiliarme".

El anterior comportamiento no es indiferencia: es complicidad. Pero como si todo ello no fuera suficiente, la propia Hindira narró a Blu Radio que no era la primera que el futbolista -actualmente detenido por los hechos protagonizados el fin de semana- la golpeaba de forma reiterada. "Cuando estaba embarazada, Hanyer me agredió igual", afirmó.

Una de las razones por las cuales el maltrato de género se ha convertido en un gravísimo flagelo social tiene que ver con el temor de las víctimas de poner en conocimiento de las autoridades los hechos, ante la eventualidad de futuras, represalias por parte de sus victimarios. Esa actitud termina generando no sólo mayor impunidad, sino que perpetúa el comportamiento criminal de quienes atentan contra la integridad física y muchas veces contra la vida de sus esposas o compañeras sentimentales.

Las agresiones de Hanyer a Hindira han sido constantes y lo sucedido no puede considerarse como un caso aislado. Ante estas circunstancias es la propia vida de Hindira la que está en peligro y las autoridades tienen la obligación de garantizar su integridad física y su supervivencia. La valentía de la víctima merece la solidaridad de toda la sociedad -no sólo de las mujeres- pues de lo que se trata es de combatir un flagelo que -por desgracia- sigue creciendo en el país.

Nada justifica el comportamiento de Hanyer Mosquera, quien deberá responder por sus actos. Su equipo lo licenció y puso los hechos en conocimiento de las autoridades. Decir, como dijo uno de los directivos del equipo, que en Colombia se perdona a los guerrilleros, pero no a las personas como Hanyer, solo muestra lo lejos que estamos de entender la magnitud del problema. Para no decir que también es una demostración de cinismo y una pretensión absurda de justificar lo sucedido.