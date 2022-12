Hombre arrastró en carro a su ex y le causó 55 días de incapacidad en Puerto Colombia

Según lo relató la víctima a BLU Radio, la agresión se registró después de que accediera a dialogar con Víctor Noguera, su expareja, pero este la maltrató verbalmente.

Minutos después de bajar del carro y acercarse para sacar sus pertenencias,

aseguró que el hombre le aprisionó uno de sus brazos con la ventana del vehículo y la arrastró varios metros hasta que cayó desmayada al suelo.

“Yo tenía mi mano en la ventana del piloto, la abrí y me tiro todas las cosas, no me dio tiempo y alzó el vidrio. Mi mano quedó adentro y de una arrancó, me arrastró varios metros y yo caí”, manifestó Jessica.

La joven también aseguró que su exnovio le ofreció pagarle el teléfono y arreglarle los dientes que se fracturó al caer, a cambio de que manifestara a las autoridades que todo había sido un accidente.