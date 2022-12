ICA alerta por exportación de piel de burro desde Colombia hacia China

Humberto Martínez, director nacional del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), denunció que desde Colombia se está exportando piel de burro que, al parecer, no estaría siendo tomada de uno de los cuatro mataderos autorizados de este semoviente que hay en el país.



Indicó que en los últimos años han salido 180 toneladas de piel y cuero, de las cuales 28 corresponden a las cuentas del 2016, y que este producto ha salido de los puertos de Cartagena, Barranquilla y Buenaventura, rumbo a China.



"Hay que reglamentar más a profundidad esta actividad. Estos países no tienen mucha exigencia al momento de realizar esta importación desde Colombia. No tienen protocolo", señaló Martínez como uno de los agravantes de la situación.



Al respecto, manifestó que el ICA, junto con el Invima, va a hacer un trabajo de vigilancia y revisión que les permitan revisar piel a piel que lo que saldrá del país proviene de un lugar autorizado.



"No tenemos información adicional de qué uso le están dando a la piel en el destino. Solo se han encontrado mucho animales despellejados", aseguró el director del ICA.