¡Insólito! Denuncian cobro por salsa tártara en restaurante de Barranquilla

En Barranquilla ya no solo cobran por el descorche del pudín, sino también por el consumo de la salsa tártara, la cual suele ser empleada como un acompañante indispensable para el consumo de carnes o de comidas rápidas.

De acuerdo con una denuncia que circula en redes sociales, en el restaurante Mag Mondongo de Barranquilla, le cobraron a una clienta $8.700 por darle un vasito con la salsa.

"El mesero no me notificó nada, simplemente me dijo 'esto ya no se regala'. La carta no tiene ese precio estipulado en ningún lado, eso está de voz a voz, por lo cual es ilegal", indicó al diario El Heraldo la persona que hizo la denuncia.

En entrevista a este mismo medio, el administrador del restaurante dijo que el cobro sí estaba estipulado en la carta y que, por lo tanto, no era ilegal.