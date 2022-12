Investigan amenazas de Los Kuervos contra el futbolista Alexander Mejía

Cerca de un año lleva soportando el jugador de futbol Alexander Mejía las amenazas de supuestos hinchas del equipo Junior, que le critican que esté militando en el cuadro Atlético Nacional de la ciudad de Medellín.

El caso más reciente, relacionado con un asalto a la residencia de su madre en el Barrio las Gaviotas al sur de Barranquilla, en donde dejaron un panfleto, fue la gota que rebosó la copa y motivó al jugador a dar a conocer las amenazas de las que han sido víctimas él y sus familiares.

“Hace un tiempo nos vienen amenazando, que no somos personas gratas, porque no soy hincha del junior y he manifestado que le debo a otros equipos mi éxito. Eso no me asusta, pero es que ya han llegado al extremo de meterse con niños”, dijo visiblemente preocupado el jugador.

Por su parte el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel José González, dijo que se tienen pistas y que se inició una investigación para dar con la captura de los responsables de este hecho, toda vez que se recibió oficialmente la denuncia.