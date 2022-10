Jineth Bedoya, víctima de una Justicia injusta y perversa: editorial Óscar Montes

El suplicio que ha tenido que vivir la valiente periodista Jineth Bedoya Lima cumple ya 17 años. Y para su desgracia no acaba. Todo lo contrario: se eterniza. Parece una de esas pesadillas que uno quisiera olvidar para siempre.

Jineth la padece todos los días, pues no sólo fue víctima de unos salvajes que la secuestraron, la violaron y arrojaron al monte como un perro muerto, sino que ahora nuestra Justicia injusta - que premia al victimario y castiga a la víctima- la pone a repetir en una audiencia a puerta cerrada y delante de sus agresores la pesadilla que ella quisiera olvidar.

La revictimiza, la humilla y vulnera sus derechos una vez más. Y Jineth -valiente y digna- saca fuerzas de donde ya no tiene y vuelve a reconocer a sus secuestradores y a sus violadores. Ya lo ha hecho en otras once oportunidades y para los jueces del caso -ahora es una mujer- ello no ha sido suficiente, pues quieren escuchar su cruel historia una y otra vez.

El sufrimiento de Jineth Bedoya -y también el de la periodista Julieta Duque, otra víctima de esta Justicia injusta que nos tocó en suerte- tiene que acabar cuanto antes. El sufrimiento de ellas -y el de todos aquellos que como ellas deben pasar por este calvario de tener que contar su pesadilla una y otra vez- tiene que tener un final. Ya está bueno de revictimizar a las víctimas, mientras se premia a los victimarios.

Jineth ha narrado su tragedia una y mil veces: ¿Qué sentido tiene que tenga que repetir los vejámenes que padeció? ¿Por qué revivir su pesadilla si su relato obra en el expediente? ¿Qué sentido tiene revictimizarla, al pretender que ella cuente de nuevo lo que quiere olvidar?

En esta oportunidad Jineth Bedoya, una vez más dio muestra de su valentía y señaló con nombre propio a quien ella considera que fue uno de los determinadores de su tragedia, el ex director de la Policía, general Leonardo Gallego, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como director de la Dijin.

El General Gallego deberá responder los gravísimos señalamientos de Jineth, quien -por su parte- tendrá que seguir cargando con la cruz de ser víctima de una Justicia injusta y perversa que se ensaña contra ella, cuando lo único que ella clama es que sus victimarios reciban el castigo que se merecen.