Joven de Soledad viajará a la Nasa a recibir entrenamiento espacial

Hans Peter Barceló Guzmán es un joven de 17 años que viajará el próximo 7 de julio a Estados Unidos, donde recibirá un entrenamiento en un campo espacial de la Nasa, el cual será coordinador por Mars Generation.

Este joven que cursa 11 grado de bachillerato en el municipio de Soledad es el único colombiano que asistira a esta experiencia en la que lo prepararán para ser astronautas.

"Le decía a mi mamá que quería ser astronauta y ella me respondía que no tenía el presupuesto para hacerlo realidad, así que me dediqué a jugar fútbol y mi deseo por llegar al espacio casi se esfuma; pero mi fuerza de voluntad para lograr ese anhelo me ha traído a donde estoy hoy", cuenta el joven a vísperas de su viaje.

Se espera que este arribe a la ciudad de Huntsville, en el estado de Alabama, donde recibirá el entrenamiento espacial.