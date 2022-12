Juan José Nieto, un Caribe Integral: editorial Óscar Montes

En buena hora Colombia en general y la Región Caribe en particular comienzan a pagar la deuda que tienen con Juan José Nieto Gil, el primer y único presidente afrodescendiente que hemos tenido. Por increíble que parezca, su vida y su obra han sido ignoradas por cientos de años a pesar de que ningún otro hombre Caribe ha alcanzado tantos logros en la política y en la literatura nacional.



Por razones absurdas, entre ellas el racismo, Colombia ignora a Nieto, quien ejerció la Presidencia de la República entre el 25 de Enero y el 18 de Julio de 1861.



Promovido por la fundación ProBaranoa y el Museo Histórico de Baranoa, con el respaldo de la Gobernación del Atlántico y de la Secretaría de Cultura del departamento, se llevó a cabo ayer en la Universidad Autónoma del Caribe un conversatorio sobre “Juan José Nieto, un Caribe Integral”, en el que participaron el periodista Gonzalo Guillén y los historiadores y escritores Dolcey Romero y Javier Ortíz Cassiani, expertos en la vida y obra del Presidente Nieto.



El evento contó con la asistencia del Gobernador, Eduardo Verano De La Rosa, y de la Secretaria de Cultura, María Teresa Fernández, así como de directivos de la Universidad Autónoma del Caribe, entre otras personalidades.



Hay que hacer un esfuerzo monumental para que Colombia y la Región Caribe conozcan la dimensión histórica de Juan José Nieto. Trabajos como el de Gonzalo Guillén, quien realizó un documental en el que narra la parábola vital del hijo de Sibarco, corregimiento de Baranoa, Atlántico, sirven para entender y comprender el papel que jugó Nieto en la historia nacional.



En ese sentido habría que decir que el documental de Guillén complementa muy bien la obra de Orlando Fals Borda , su amigo, quien escribió “El Presidente Nieto”, el libro más completo que se ha escrito sobre el político y escritor atlanticense.



La Gobernación del Atlántico también ha tenido particular empeño en dar a conocer la vida de Nieto Gil y es así como durante este año 1.500 estudiantes de los distintos corregimientos del Departamento participaron del proyecto “La ruta del Presidente Nieto”, que les permitió recorrer los sitios donde el ex mandatario dejó huellas, especialmente en Cibarco y Baranoa.

El compromiso ahora es saldar la deuda que tenemos con Nieto Gil. Por lo pronto el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a devolver el óleo de Nieto al sitial que le corresponde en la galería de los mandatarios colombianos. Escuelas, universidades y centros de pensamiento del Departamento del Atlántico deberían dedicar buena parte de sus recursos a masificar la obra de Nieto para que las nuevas generaciones conozcan su legado.



Esfuerzos como los realizados por la Fundación Pro Baranoa, presidida por Emmanuel De la Rosa, deben destacarse y recibir pleno respaldo para que continúen difundiendo los logros de quien es sin duda uno de los hijos más ilustres del Departamento del Atlántico y de la Región Caribe.