La mujer que lleva 40 años sin sonreír para evitar las arrugas

Su nombre es Tess Christian y tal como ella misma lo indica, lleva 40 años sin sonreír, esto como estrategia para evitar las arrugas.

Según el portal msn.com, la mujer se sienta cada viernes con un grupo de amigas en un restaurante a consumir licor y mientras sus amigas ríen, ella permanece seria y con sus labios sellados durante la noche.

Publicidad

La mujer ha dicho que no sufre de mal humor, solo ha mantenido la decisión de no sonreír para mantener su apariencia juvenil.

Lea también: Poncho Zuleta llamó loco a Petro y advirtió lo que pasaría con los que voten por él

"Yo no tengo arrugas porque yo misma me he entrenado para controlar mis músculos faciales", dijo Tees quien también afirmó que las personas le preguntan si tiene botox a los que él les contesta que todo se debe gracias al hecho de no reírse desde que era adolescente.

Conozca en fotos a Tess Christian como era antes y como luce en la actualidad:

Publicidad

Publicidad