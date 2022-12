La razón por la que el hijo de Will Smith se alejará de las redes sociales

Jaden, el actor y cantante hijo de Will Smith, confesó en el Huffington Post la razón por la cual se retira de las redes sociales y solo hará algunas visitas en ellas.

De acuerdo con el joven, quiere liberarse de las malas energías que recibe en internet por parte de cientos de seguidores que lo critican.

Publicidad

“He llegado a una situación en la que tengo tantos seguidores que ya no puedo publicar cosas normales sin que me acaben criticando a todos los niveles y por cualquier cosa que diga. He decidido rebajar mi presencia en Instagram. Ya solo publico algo cuando de verdad tengo algo importante que compartir sobre mi vida”, expresó Jade Smith.

Lea también: La sorprendente habilidad secreta de Will Smith

El actor aseguró que este tipo de hechos lograron afectar su estado de ánimo por lo que manifestó que su relación con las redes sociales cambió por completo.