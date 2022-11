Las páginas sociales del señor Ministro: Editorial Óscar Montes

Las páginas sociales de los diarios y de las revistas ejercen una cierta fascinación sobre un grupo de personas, quienes consideran que si el evento que organizaron o en el que estuvieron no quedó registrado en ellas es como si no hubiera ocurrido.

Publicidad

Conozco algunas que lo primero que miran son las sociales, lo primero y lo único, la verdad sea dicha,nada más les importa,¿La política?cero,economía? nada que ver,¿El mundo? siguiente pregunta, joven. ¿Deportes? Solo si aparecen James o Falcao, ¿editoriales? ¡edito...qué!

Nada, absolutamente nada, despierta su atención, en cambio las páginas sociales las ven y las leen con devoción.

Publicidad

¡Dios mío, cómo se dejó engordar Merceditas! ¿viste lo flaca que está esperancita? ¡mm da mucha pena, pero a Pepa ya se le notan los años...! y así las lectoras y los lectores voraces de las páginas, que también los hay se pueden pasar el día entero comiendo prójimo.

Publicidad

Ese es su mundo ideal, es el mundo en el que quisieran estar, esa es su realidad, aunque a los demás mortales el mundo de las sociales nos resulte postizo y cínico muchas veces.

Veo en las sociales de una prestigiosa revista de circulación nacional al Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, rozagante, sonriente y más gordo ,como si en su caso fuera posible engordar mucho más, pero digo, si me parece que el señor ministro está más relleno, literalmente re-lleno. es decir, doblemente lleno.

Publicidad

Pero lo que me llama la atención del ministro Villegas no es que esté gordo, allá él si quiere seguir inflándose, ese es su problema, lo que me impresiona es que el ministro Villegas tenga fuerzas para reírse.

Publicidad

Ver al ministro Villegas muerto de la risa en las páginas sociales de una revista me encoleriza, porque pienso en esos policías que todos los días y uno por uno -a cuenta gotas, están matando en este país por órdenes del llamado Cartel del Golfo, asociado con el ELN, el mismo que se sienta a manteles a negociar la paz con el Gobierno en Quito.

Esa operación de exterminio es llamada por el sonriente ministro de Defensa un "plan pistola", por cada policía asesinado, los narcotraficantes pagan dos millones de pesos, según informan las propias autoridades.

Publicidad

El ministro Villegas sonríe para las páginas sociales mientras matan todos los días policías en todo el país.

Publicidad

Al Ministro lo que le importa en realidad es salir en las páginas sociales de las revistas y periódicos, la tragedia de los muertos la tienen que vivir sus familiares, que son quienes los lloran.

Así que siga sonriendo señor Ministro sobre los cadáveres de nuestros policías.

Publicidad

Siga viviendo en su mundo de fantasía, el mundo del canutillo y las lentejuelas. Ese mundo en el que el único muerto que aparece es usted: muerto -claro- pero de la risa.