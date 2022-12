Liberación de secuestrados del ELN debe ser inmediata: editorial Ley del Montes

"Hasta que no liberen a Odín Sánchez no habrá negociación con el ELN". Con esta frase el presidente Juan Manuel Santos despejó cualquier duda sobre el inicio de los diálogos del Gobierno con ese grupo insurgente, programados para comenzar en los próximos días en Quito, Ecuador.

Hace bien Jefe de Estado al supeditar el comienzo de la negociación con el ELN a la liberación del ex congresista chocoano, secuestrado por ese grupo guerrillero, luego que se canjeara por un hermano. Esa misma condición del presidente Santos también había sido planteada por el jefe del equipo negociador del Gobierno, el ex ministro Juan Camilo Restrepo.

La exigencia de Restrepo recibió como respuesta una declaración destemplada, cínica y retadora de parte de alias Pablo Beltrán, vocero del grupo guerrillero, quien afirmó que "como insurgentes tenemos derecho a privar de la libertad por razones del conflicto". Es decir, el ELN no sólo no muestra una real voluntad de abandonar una práctica criminal y violatoria del Derecho Internacional Humanitario, sino que la justifica de forma descarada.

En esas circunstancias el diálogo con el ELN no genera mayores expectativas de paz y reconciliación. La exigencia de que el ELN libere a todos los secuestrados que tiene en su poder - y no sólo a Odín Sánchez- debe ser un inamovible del Gobierno. Mientras no haya liberación de los secuestrados no habrá diálogos. Así de simple. Que el ELN entienda que no se trata de una exigencia del Gobierno, sino de todos los colombianos que ya estamos cansados de sus actos de terror, de su cinismo, de su prepotencia y de su carencia absoluta de sentido histórico.

Mientras el ELN no llegue a la mesa de conversaciones de de Quito, la obligación del Gobierno es combatirlo sin tregua y sin pausa. El ELN no ha cesado en sus ataques a la infraestructura nacional, ni está dispuesto a liberar a los secuestrados en su poder, ello obliga a combatirlo con eficiencia y eficacia. La disposición al diálogo debe estar acompaña de gestos de reconciliación y uno de ellos es la liberación de los secuestrados.

El cinismo del ELN merece una respuesta contundente que no puede dejar margen a la especulación. El Gobierno, que ha sido muy sensible a la hora de las críticas y reparos a los diálogos con las FARC, no puede repetir este comportamiento en el caso del ELN. Ya es hora de que entienda que ser crítico de la negociación no significa ser su enemigo. Que se puede ser crítico de los diálogos pero amigo de La Paz. Que entienda que a quien hay que combatir es las organizaciones crimínales y no a quienes desde la sociedad civil cuestionan algunos aspectos de las conversaciones.