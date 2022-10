Lluvia de críticas a artista vallenato que dedicó canción a vocalista de Kvrass

‘Qué descaro’ es el nombre de la canción que compuso el artista vallenato, John Mindiola, dedicada a su amigo y colega, Yader Romero, vocalista del grupo Kvrass, tras conocerse una infidelidad por parte de su esposa, Anny Sarmiento.

Mindiola al conocer la situación, empezó a componer una canción basada en lo que estaba viviendo su amigo y la dio a conocer hace pocos días a través de su cuenta de Instagram.

“Hace mucho no escribía algo tan real por lo tanto con mucho respeto quiero compartir con todos ustedes esta canción que le escribí a mi gran amigo Yader”, fueron las palabras de Mindiola al presentar apartes de la canción.

“Ay cómo hicieron pa’ que yo no me enterara, se pasaron del descaro y de la raya, ay qué vergüenza, me da pena es con mis hijos, que se enteren lo que su mamá me hizo”, fueron algunas de las frases que usó Jhon Mindiola en la canción lo que ocasionó controversia en las redes sociales

Vea aquí apartes de la canción:

Tras la polémica, el cantante y compositor publicó una foto en la se defendió de supuestos insultos que ha recibido por parte de miles de seguidores afirmando que solo se dedica a escribir sobre acontecimientos de la vida real y que solo las escribe.

Vea aquí la publicación:

