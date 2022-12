Los candidatos a la Gobernación y sus alianzas políticas

Uno de los temas que mayor atención llamó de los oyentes, lectores y televidentes de Blu Radio, El Heraldo y Noticias Caracol estuvo relacionado con los apoyos y alianzas políticas que respaldan a los aspirantes a la Gobernación.

El candidato por el partido de la Alianza Verde y el partido de la U, Alfredo Varela, cuyos aliados políticos son los congresistas José David Name, Eduardo Pulgar, Miguel Amín, Roberto Gerlein, Inés López, Aida Merlano, Jaime Amín, Antonio Navarro y Claudia López, la UP y un sector del Centro Democrático, expresó que quienes lo apoyan no querían estar con Eduardo Verano. "Llegaron a mi candidatura porque estábamos marcando bien en las encuestas, y alguna experiencia que tuvieron el gobierno anterior de Eduardo los movió a buscar otra opción, y nosotros les hemos abierto las puertas a todo el mundo, para trabajar en este nuevo gobierno que estamos ofreciendo al Atlántico, pero llegaron por el simple descarte de no querer acompañar la candidatura de Eduardo Verano”.

A su turno, el aspirante por el partido Liberal, Eduardo Verano, cuyos aliados son Alejandro Char, Arturo Char, Luis Eduardo Díaz Granados, Álvaro Ashton, Mauricio Gómez, Efraín Cepeda, Camilo Torres, Laureano Acuña, Armando Zabaraín, afirmó que “Equipo ganador no se toca. Tuvimos la oportunidad de hacer una administración que mereció los primeros lugares de aceptación a nivel nacional. Fuimos calificados como el primer alcalde y el primer gobernador. Tuvimos la oportunidad de construir 450 obras en todo el departamento, y Alex Char construyó otro paquete obras muy importantes que cambió la cara de Barranquilla. Son atributos que debemos continuar en ese proceso para darle a Barranquilla la continuidad que necesita un proceso de transformación largo plazo”.

En cuanto al candidato por firmas Juan García, tiene como aliados: Polo Democrático, Petristas, Mais, ASI, un sector del Centro Democrático, quien exclamó que “a diferencia de Alfredo y el doctor Verano, que tienen acuerdo con las maquinarias políticas, nosotros nos fuimos a recoger firmas porque creemos que este departamento necesita un gerente independiente, que no le entregue el presupuesto ni la burocracia a la clase politiquera. Recogimos 352 mil firmas que nos consolidan como el candidato a la Gobernación, con mayor número de firmas en Colombia. Nuestro jefe es el pueblo. Dios y el pueblo serán nuestros jefes. Hemos hecho acuerdos escritos encaminados para trabajar el tema programático”.

Finalmente, el aspirante independiente Juanchito Acuña, dijo que no tiene apoyos políticos, pero manifestó: “Yo no estoy solo, estoy con Dios. Soy de la provincia y soy un hombre independiente, y voy al debate con un grupo político gracias a las 102 mil firmas que me dio el pueblo. Juanchito Acuña tiene un gran propósito: Hay que desagregar la Gobernación del Atlántico de Barranquilla, debido a que se está violando la autonomía política de nuestros pueblos. Nuestros diputados deben ser por las regiones, por las cinco subregiones de este departamento. Barranquilla no debe votar por diputados ni por gobernador, porque ese nos pertenece a nosotros”.