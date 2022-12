Más indulgencia y menos indolencia: columna de Óscar Montes

El ser humano no puede perder la capacidad de conmoverse ante el dolor de sus semejantes. Tenemos que hacer propia la tristeza de nuestros hermanos, sin tener en cuenta consideraciones de ningún tipo, ni sociales, ni religiosas, ni políticas.

No podemos dejar de ser bondadosos con los afligidos, ni con quienes sufren padecimientos físicos o viven en condiciones infrahumanas.

El ser humano debe ser generoso, aun en la escasez. Siempre habrá algo material cuyo peso impide que avancemos con mayor celeridad y con pasos más firmes. Lo que a nosotros nos sobra a otros les falta.

Acumular riquezas materiales no puede convertirse en un propósito de vida. Mientras no seamos generosos y bondadosos con aquellos que tienen poco, empezando por el cariño sincero, tendremos un vacío muy grande que llenar en nuestro corazón. A muchos una simple sonrisa les basta. Ellos no mendigan comida, sino afecto.

Una sola muerte violenta es tan grave como una decena. Una sola familia desplazada es tan grave como cientos de las que deambulan a lo largo y ancho del país.

Un menor abusado es trágico como varios de ellos. Tenemos que conmovernos ante la gravedad de los hechos, no ante la extensión de las cifras.

Debemos saber perdonar con sinceridad. Nadie es perfecto. Nuestra generosidad también debe ser extrema con quienes se equivocan. Tenemos que ser más indulgentes y menos indolentes.