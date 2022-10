Menor de 3 años con cáncer lleva meses a espera de que EPS le autorice un examen

Angustiada por la salud de su pequeña de tres años está Lizeth Isabel Vasquez Orozco, quien vive un paseo institucional que no la ha llevado a encontrar una solución para la leucemia de su hija.

Publicidad

Ella cuenta que desde hace más de un mes va de oficina en oficina en busca de que la Nueva EPS subsiada le apruebe un examen que le ordenaron a su hija para ver cómo ha evolucionado la leucemia linfogalastica aguda de alto riesgo que padece.

"Se le llevó una orden de un examen médico que se le va a generar en la médula ósea a la niña y se lo niegan porque le dicen que no tienen convenio con ninguna clínica. Solo me dicen eso. Entonces me tienen que vaya en siete días o en tanto tiempo, siempre hay un pero", señaló Vasquez.

Publicidad

Lizeth explica que vivía en Venezuela, pero debió regresar a Colombia hace un año, porque en el vecino país no había medicamentos para la enfermedad de su hija.

Publicidad

Señaló que en Barranquilla consiguió ayuda y logró ser afiliada a una EPS, pero ahora lucha para que no le vuelvan a vulnerar los derechos a su niña.