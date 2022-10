Mocoa, otra tragedia natural anunciada: editorial de Óscar Montes

Al expresar nuestros sentimientos de pesar y nuestra solidaridad a los familiares de las más de 200 víctimas de la tragedia ocurrida en Mocoa, Putumayo, el pasado sábado primero de Abril, no dejamos de pensar en que ese desastre natural -como muchos otros en Colombia- pudo evitarse, o por lo menos mitigarse, para que sus efectos no resultaran tan trágicos y hoy miles de personas no estén de luto llorando la muerte o la desaparición de su seres queridos.

La tragedia de Mocoa es la crónica de una muerte anunciada. En Mayo de 1989 -luego de una avalancha del Río Mulatos- una comisión de expertos del Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (Himat), visitó la zona, realizó un estudio y al final hizo una serie de recomendaciones para tratar de evitar futuros aluviones o para contrarrestar sus efectos.

El informe del Himat -hoy desaparecido- fue presentado el 10 de Agosto de 1989 al Ministerio de Agricultura y remitido a la Oficina de Prevención y Atención de Desastres de la Presidencia de la República. Se trata de un completo análisis de las condiciones especiales que hacen de Mocoa una población muy vulnerable a los efectos de una avalancha de los ríos que la circundan, especialmente el Mulatos.

En aquella oportunidad los expertos del Himat recomendaron la puesta en marcha de intensos programas de reforestación en las riberas de los ríos y la construcción de espolones en las zonas más vulnerables, entre otras medidas, para hacerle frente a la rebeldía de un río que tiende a mutar su cauce. En total, las obras tenían un costo de 82 millones de pesos de la época.

"En los ríos de montaña -dice de forma premonitoria el estudio- la cuenca es erosionable con fuertes lluvias, arrastrando una mezcla de agua y materiales de acarreo. Esta masa adquiere -con la pendiente- una violencia extremada, ocasionando desastres en su recorrido".

¿Acaso no fue eso lo que ocurrió en Mocoa el pasado sábado en la madrugada? ¿Qué pasó con la recomendaciones de los ingenieros del Himat? ¿Se hicieron las obras? ¿Quién o quienes las hicieron? ¿Qué pasó con ese estudio del Himat? ¿Se hizo seguimiento a todas y cada una de las recomendaciones? Son preguntas que hoy nos hacemos quienes presenciamos la magnitud de una tragedia que llena de dolor a todos los colombianos y que -muy seguramente- se pudo haber evitado.

