Muere sexto niño wayuu en Barranquilla por desnutrición

Se trata de Diego Uriana de 6 años, quien había sido recluido en este centro asistencia desde el pasado 27 de febrero. Pese a que debía pesar entre 13 y 14 kilos, su peso solo llegaba a la mitad.

Jairo Quiróz, director científico de la clínica, explicó que el deceso se registró a las once de la noche del jueves.

"Se trata de un niño que ingresó el 27 de febrero con una impresión diagnostica por bronconeumonía, desnutrición y parálisis cerebral infantil. A pesar de su tratamiento médico y soporte nutricional, no mejoró. El día de ayer a las once de la noche presentó una bradicardia, y no respondió al tratamiento", explicó el médico Quiroz.

En lo corrido del año ya se han presentado 6 fallecimientos en la ciudad de menores wayuu por presentar problemas asociados a desnutrición.