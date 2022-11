Niña de once años habría sido violada en un colegio de Barranquilla

Indignados se declararon los padres de familia de la institución educativa del barrio Santa María, en el suroccidente de Barranquilla, en donde el pasado viernes 21 de abril habría sido violada una niña de once años, estudiante del plantel educativo.



A pesar de las denuncias presentadas ante las autoridades, el presunto violador, un aseador identificado como Luis Alberto Gallardo, fue dejado en libertad por lo que se han registrado protestas en la institución.



Carlos Orozco, padre de familia, indicó que luego de cuatro días de producirse la presunta violación, no han tenido respuesta por parte de las autoridades, por lo que él, junto con vecinos del sector, decidieron iniciar las protestas.



“Nos enteramos que el presunto violador no ha sido aprehendido o lo dejaron libre, la pregunta que le hacemos al fiscal es por qué teniendo la denuncia, dejan a este presunto violador suelto”, expresó Orozco.



Las directivas del plantel educativo impiden el ingreso de los familiares a las instalaciones del colegio.