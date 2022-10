No hay grados porque sindicato impide trabajar: rector de Uniautónoma

El nuevo rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Víctor Armenta, en diálogo con BLU Radio, informó que luego del anuncio por parte de la comunidad sindical de la institución el pasado miércoles de continuar con el cese de actividades académicas y bloqueos, será imposible gestionar los grados programados para el próximo 16 de marzo.

Según Armenta, no hay garantías para cumplir con ese compromiso ya que si no se continúan con las actividades dentro de la institución, no se podrá hacer entrega de los títulos.

“Tenía toda la intención en decirles que sí a los estudiantes y me duele fallarles”, manifestó el rector del alma mater.

Por otro lado, Víctor Armenta indicó que al no permitirse el ingreso del personal administrativo a la institución, se estaría entorpeciendo la entrega de información al Ministerio de Educación lo cual, según el funcionario, tendría “consecuencias nefastas para la universidad”.

“Va a llegar un momento en que no vamos a tener la información y si no cumplimos se tendrían sanciones específicas”, aseguró Armenta.

Algunas de las sanciones que enumeró el rector fueron: suspensión de la personería jurídica, cancelación de programas académicos y multas a nivel institucional.