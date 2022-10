No me molestan los homosexuales, sino que denigren sobre las personas: 'Tica' Martínez

Marta ‘Tica’ Martínez, actual señorita Atlántico, habló con el equipo de Vive Barranquilla sobre los rumores que la vinculan a una relación sentimental con la actual Señorita Colombia, Laura González tras conocerse en las redes sociales una falsa portada de un reconocido periódico en el que aseguraban dicho noviazgo.

Martínez le contó a BLU Radio detalles de las acciones legales que tanto ella como Laura se encuentran adelantando con el apoyo del Concurso Nacional de la Belleza.

Publicidad

“El concurso nos está apoyando en la parte legal con un abogado penalista porque no somos las únicas mujeres que las redes sociales les llegan hacer bullying”, indicó Martínez quien además manifestó que todo esto lo hacen con el fin de mostrarle al país que este tipo de situaciones no solo les pasan a ellas y que por ello no pueden quedarse calladas o dejarlo pasar.

Lea también: Señorita Colombia desmiente rumor sobre supuesta relación con ‘Tica’ Martínez

“Es momento de parar estas situaciones y que mejor que nosotras que somos unas mujeres empoderadas para dar este mensaje”, puntualizó la señorita Atlántico.

Finalmente, ‘Tica’ Martínez indicó que no tiene nada en contra de las personas homosexuales pero que lo que le molesta “es la intención de denigrar de las personas”. Asimismo, agradeció a todas las personas que la han apoyado en este suceso.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista completa: