¡No son hinchas del Junior, son vándalos!: editorial de Óscar Montes

No pudo ser más desastrosa la campaña del Junior en 2016. No hay nada para mostrar. Ni títulos, ni buen futbol, ni nuevas figuras, ni dirección técnica, ni dirigencia.



Lo único que le sobra al equipo es afición. Una afición leal y paciente, que ha tenido que soportar vergüenzas y pobres presentaciones, como la de anoche en el Metropolitano, donde perdió 1 a 0 contra el Atlético Nacional. Esa derrota significó la pérdida de la Copa Águila, el único título que le quedaba por disputar este año. En los otros dos - Copa Suramericana y Liga Águila - el equipo también tuvo una pobre presentación.



A la hora de los balances quedó demostrado que el retiro de Alexis Mendoza, por presiones ejercidas por altos dirigentes, fue una mala decisión. Mendoza no solo llevó al cuadro rojiblanco a disputar varias finales, sino que le dio una identidad futbolística y un orden táctico que hacía presagiar la llegada de nuevos títulos. Sus exigencias para reforzar la nómina con jugadores de calidad no fueron escuchadas y el técnico barranquillero decidió continuar su carrera en Ecuador.



Giovanni Hernández, en lo que lleva al frente del equipo, no ha colmado las expectativas de la afición. Su inexperiencia para manejar un equipo con el nombre y la tradición del Junior quedó evidenciada en todos los torneos que disputó. Nadie sabe a qué juega el “equipo tiburón”. Y el primero que lo ignora es Giovanni.



Lo que ocurrió anoche durante y después del partido contra el Atlético Nacional fueron actos vandálicos que nada tienen que ver con la verdadera afición del Junior. Los desórdenes fueron protagonizados por desadaptados que se hacen pasar por hinchas, pero que lo único que buscan son pretextos para atentar contra la vida de las personas y destrozar bienes públicos, como el Transmetro. Lo mismo sucede con los establecimientos comerciales que están alrededor del Metropolitano.



Anoche no fueron suficientes 1.200 agentes de la Policía, ni uniformados antimotines, para controlar la furia de los vándalos. El balance dejó como saldo 33 heridos, incluido un conductor de Transmetro, que solo cumplía con su deber. El tratamiento que deben recibir por parte de las autoridades estos falsos hinchas es el de criminales. No se les puede llamar de otra forma. Ya está bueno de tanta tolerancia y tanto consentimiento.



Junior no necesita ni merece esta clase de falsos defensores. Su verdadera afición tiene las características del auténtico barranquillero: alegre, cordial, solidario y respetuoso del contrario. El verdadero hincha del Junior no utiliza la violencia para defender al equipo. No promueve la destrucción de los bienes públicos, ni la agresión física a los seguidores de los demás equipos.



De manera que -cerrado el capítulo 2016- ya tenemos que pensar en la temporada del próximo año. Y lo que esperan los verdaderos aficionados es tener equipo de primerísimo nivel, con un técnico que tenga claro su norte y unos directivos que entiendan que Junior hace parte del alma barranquillera y que es mucho más que una empresa a la que solo se le mide por pérdidas y ganancias económicas.

