Nuevo Procurador General: editorial de Ley del Montes

La elección del nuevo Procurador General se ha convertido en una prueba de fuego para la llamada Unidad Nacional que respalda al gobierno de Juan Manuel Santos. Los tres aspirantes -Fernando Carrillo, María Mercedes López y Jorge Fernando Perdomo- no han ahorrado esfuerzos para convencer a los senadores de sus cualidades para suceder en el cargo a Alejandro Ordóñez.



Todo parece indicar que el elegido será el ex ministro y ex embajador Carrillo, quien contaría con el respaldo del Partido Liberal, el de Cambio Radical y el del Partido de la U, así como de los verdes y un sector del conservatismo, lo que le daría los 47 votos que requiere para ser nuevo jefe del Ministerio Público. López -candidata conservadora- estaría ocupando el segundo lugar y el ex vice fiscal Perdomo, candidato del fiscal Eduardo Montealegre, no tendría mayores opciones.



De manera que si nada extraordinario ocurre, el Senado elegirá mañana a Fernando Carrillo como nuevo Procurador General en reemplazo de Alejandro Ordóñez, quien no pudo terminar su segundo mandato al ser destituido por el Consejo de Estado por incurrir en ilegalidades para obtener su reelección, entre ellas el nombramiento de familiares de magistrados de la Corte Suprema.



El nuevo Procurador General tendrá que despolitizar a una entidad que terminó politizada por cuenta de Ordóñez, quien aprovechó su investidura y la majestad del cargo para preparar su candidatura presidencial, algo que ni el propio Ordóñez hoy puede negar. Ordóñez -al igual que el fiscal Montealegre en su momento- abusó de sus funciones y comprometió la credibilidad del Ministerio Público, que es uno de sus valores más importantes.



El nuevo Procurador General no puede ser enemigo del Presidente de la República, pero tampoco puede comportarse como un funcionario sumiso y un aliado incondicional, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Debe ser Independiente y Autónomo en todas y cada una de sus decisiones. No puede haber sesgo político en su proceder.



No puede decidir con base en prejuicios religiosos. Debe ser garantista de los derechos de todos los colombianos y no sólo de una parte de ellos. Debe ser pulcro en el manejo de los recursos del Estado. Debe regirse por principios éticos y su conducta no puede ser objeto de señalamientos o cuestionamientos por parte de la Sociedad. Debe actuar con valor y carácter a la hora de sancionar a quienes incurrieron en prácticas ilegales, aún si se trata de sus amigos o aliados políticos. Debe ser un buen gerente, pues tendrá que manejar con eficiencia un multimillonario presupuesto y una nómina voluminosa.



Estos son algunos de los requisitos que debe cumplir el nuevo Procurador General de la Nación. El Senado debe tenerlos muy presentes a la hora de elegirlo, pues no sólo se trata de ofrecerles puestos y contratos, como piensan muchos de ellos.