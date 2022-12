¿Para cuándo la plata de los Centroamericanos y del Caribe?: Ley del Montes

Es bueno que lo que hacen el alcalde Barranquilla, Alejandro Char, y el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, de llamar la atención al Gobierno Nacional sobre la incertidumbre que ronda la destinación de recursos por parte de Coldeportes para la celebración de los Juegos Centromericanos y del Caribe en 2018.

Aunque ese organismo sostiene que los recursos van a estar disponibles –una vez se apruebe la Ley de Presupuesto General de la Nación para el próximo año- lo cierto es que los dineros que se requieren para la adecuación y construcción de los escenarios deportivos siguen sin aparecer.

De acuerdo con el presidente de la Comisión IV de la Cámara de Representantes, Luis Eduardo Díaz Granados, los recursos del Gobierno Nacional podrían sufrir severos recortes, al pasar de 75 mil millones de pesos, presupuestados inicialmente, a 25 millones, que serían los aprobados.

Es decir, el recorte sería de 50 mil millones de pesos, lo que comprometería seriamente no sólo el futuro de las obras, sino la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que es uno de los compromisos del alcalde Char y el gobernador Verano con los barranquilleros y los atlanticenses.

Pese a los anuncios tranquilizadores de Coldeportes, lo cierto es que el tiempo pasa y las obras no arrancan. Las pocas que se han iniciado han sido con recursos del Distrito y del Departamento. De hecho, algunos escenarios deportivos ya han sido demolidos como el Coliseo Humberto Perea y el estadio de béisbol Tomás Arrieta.

Tanto el alcalde Char como el gobernador Verano se han mostrado –con toda razón- preocupados por la demora en la destinación de los recursos. Barranquilla no puede quedar mal ante la comunidad internacional y tampoco puede ser inferior al reto que asumió de celebrar los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de la historia.

Después de la destacada presentación de nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro –donde lograron tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronces, así como una veintena de diplomas- los Juegos Centroamericanos son la mejor oportunidad para poder verlos en su país y con su gente.

El compromiso de la ciudad y del departamento con los juegos es pleno. Existe la voluntad y el deseo de cumplirle a los países centroamericanos y del Caribe. Pero para poder cumplir se necesita de los recursos que debe girar Coldeportes. La sola voluntad no es suficiente. Ojalá que muy pronto se tenga excelentes noticias sobre los recursos por parte del Gobierno Nacional. Sólo así los Juegos serán una realidad.