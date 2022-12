Pasajeros durmieron en aeropuerto de Barranquilla por cancelación de vuelo

Cerca de 50 pasajeros cumplen más de12 horas en una sala del muelle nacional, del aeropuerto Ernesto Cortissoz, quienes tenían vuelo programado hacia Cali para las 10 de la noche, pues hacia la medianoche les cancelaron el vuelo y a la mañana del viernes aún no han tenido respuesta.

Publicidad

Los viajeros señalaron que, en su mayoría, estaban en Barranquilla para ver jugar a la Selección Colombia y que luego de esto tenían planeado viajar. Pero que los tomó por sorpresa la crisis aeroportuaria que hay en el país, tras la afectación en más de un 80% del servicio aéreo.

"No nos consiguieron hotel. No nos dieron comida y no hubo forma de conseguir otro hotel. Todo barranquilla estaba lleno. Yo traté de buscar hotel, no pude, volví a entrar, pasé la noche acostado en una silla al frente", contó Ernesto Piñeros, uno de los afectados.

Publicidad

La empresa Avianca les prometió embarcarlos en un avión hacia las diez de la mañana pero esto no se cumplió.

Publicidad