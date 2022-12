Pequeños comerciantes de la Costa dicen que serían los más afectados con apagón

Orlando Jiménez, presidente de Undeco en Atlántico, mostró preocupación ante la posibilidad de que a partir de noviembre hayan apagones programados para la región Caribe, luego de que el ministro Germán Arce lo confirmara en diálogo con BLU Radio.



"Es difícil porque el día que caiga en problemas económicos por no tener el músculo financiero suficiente, vamos a tener problemas todos los once millones de habitantes de la región", afirmó Jiménez



Frente a los posibles cortes de tres horas diarias que habría para la región, indicó que esto afectará principalmente a los pequeños comerciantes, quienes no tienen músculo financiero para alquilar motobombas. Insistió en que esta situación se hubiese prevenido si hubiese hecho el Gobierno algo desde hace cuatro años, cuando empezaron las advertencias de los comerciantes.



"Siempre hemos pedido que haya dos operadores o tres, uno para Sucre y Córdoba, otro para Cesar, Guajira y Magdalena; y uno para Bolívar y Atlántico. De modo que no se concentre la operación en uno solo y se pueda ver quién tiene mejores tarifas", afirmó el representante de los comerciantes.