Policía no descarta existencia de casas de pique en Barranquilla

"No tenemos la certeza de dónde puede ser. No sabemos si es un terreno baldío o a la orilla del río. No tenemos claridad sobre el sitio aún, pero queremos información de valor que nos permita determinar dónde puede ser", declaró el general.

Pese a que insitió que no se puede establecer aún que hay casas de pique en la capital del Altlántico, pidió información a la ciudadanía que permita dar con los lugares donde se han ejecutado estos asesinatos.

Con el caso de Eliécer Martínez, el hombre cuya cabeza fue abandonada en el barrio La Chinita y el tronco en La Bendición de Dios entre el miércoles y el viernes de este semana, ya son diez las personas que han sido desmembradas en la capital del Atlántico desde 2013 hasta la fecha.