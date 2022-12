Primero hay que discutir reforma tributaria y después plebiscito: Álvaro Ashton

De acuerdo con el senador Álvaro Ashton, el partido Liberal pedirá al Gobierno que una vez inicie el nuevo año legislativo sea priorizada la discusión de la reforma tributaria, antes de dar lugar al plebiscito por la paz.

"Nosotros, como parte de la unidad nacional, como parte de los que apoyamos el plebiscito por la paz, tenemos que entender que no puede haber de ninguna manera paz si no hay una forma de solucionar problemas estrucurales del Estado. Por ejemplo si va a haber incremento del IVA en la canasta familiar. Eso va a ser una discusión muy compleja en la que el partido Liberal no está de acuerdo", puntualizó el senador.

Si bien el IVA es uno de los impuestos que podría aumentar, no es el único que hace parte del paquete de reformas que el Gobierno quiere adoptar.