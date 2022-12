Profesora costeña, de un momento a otro, terminó hablando con acento extranjero

Se trata de Arleth Meza, quien asegura que ya comienza a tener problemas interpersonales por su extraña situación.



“Me da pena como que estar hablando así, sabiendo que yo soy de la costa y que mi voz era de la costa, como costeña que soy”, dice, agregando que también está teniendo problemas en su vida profesional.



Dijo que pensó que era cuestión de unos músculos tensionados, pero tras varios meses no se ha podido recuperar.



“Cuando empiezo a recuperarme pensé que esta habla era porque todavía estaba tensionando los músculos de la cara, pero llevo tres meses y estoy hablando siempre así, ya, y no he podido recuperar mi voz”, contó la mujer.