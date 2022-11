"Pulcritud, decencia y decoro", editorial de Óscar Montes

El ex presidente Alberto Lleras Camargo, cuya pulcritud en el manejo de los recursos públicos quedó para la historia, tuvo la gallardía y la honestidad de prohibir mediante decreto presidencial que familiares suyos contrataran con el Estado. Lleras Camargo hacia costentación de su pobreza con el mismo orgullo con que hoy familiares de ex presidentes y ministros hacen ostentación de su riqueza.



“Soy pobre precisamente por haber trabajado siempre con el Estado”, decía el ex presidente liberal. Pero los tiempos cambiaron. Hoy lo que se estila -por desgracia- es que los hijos y familiares de presidentes, ministros y otros altos funcionarios del Estado, tengan contratos con ese mismo Estado al que sirven sus parientes.



Que quede claro. No se trata -obviamente- de oponerse a que familiares de presidentes, o hermanos o esposas de ministros tengan el mismo derecho al trabajo de todos los colombianos. De lo que se trata es de que al

contratar con el Estado quedan expuestos a todo tipo de señalamientos, reparos y conjeturas, como acaba de ocurrir con el Ministro de Hacienda -quien ayer fue objeto de un debate de moción de censura en el Congreso de la República- por los contratos de su hermano como asesor de la Policía Nacional.



Por supuesto que los hijos del ex presidente Alvaro Uribe tienen derecho a trabajar, y el hermano del ministro Cárdenas y la esposa del ex ministro de Minas, Tomás González, también debe hacerlo. Pero una buena dosis de pulcritud, decencia y decoro no cae mal en estos tiempos de tráfico de influencias y de dinero fácil.



Ojalá todos puedan mirarse en el espejo de Alberto Lleras Camargo.