¿Qué pasó con el niño herido por bala disparada por un pensionado de la Policía?

El pasado 10 de agosto el CTI de la Fiscalía lograron la captura del pensionado de la Policía Sergio Rafael Monsalvo Fuentes, quien hace más de un año durante una discusión con su hijo, realizó varios disparos al aire impactando en el rostro a un niño de 12 años, que recibía clases en el colegio Divina Enseñanza en el barrio Costa Hermosa de Soledad.

El menor inquieto por los gritos que provenían de una casa contigua a la institución, se asomó por los calados del salón igual que otros compañeros de clase, y fue ahí cuando una de las balas disparadas por el pensionado lo impactó en el rostro.

Este hombre fue cobijado con medida de aseguramiento y enviado a la cárcel de Sabanalarga por el delito de tentativa de homicidio luego de que fuera asignado al Fiscal 8 seccional de homicidios de soledad, Erwin Arévalo, quien persistió en la investigación, pese a múltiples obstáculo.



¿Qué paso con el niño?

La hermana de la víctima, Ailín Rodriguez, quien ha estado al frente del tema, le contó a BLU Radio que desde el día de los hechos, la vida de este niño identificado como Guillermo Rodríguez, quien actualmente ya tiene 13 años, dio un giro total.

El menor no ha podido regresar a clases y en este momento permanece recluido en la clínica de la Costa tras una recaída porque la bala que permanece alojada en su cuerpo le ocasionó daños neurológicos.



"No creemos que pueda volver al colegio por ahora, hay cosas que no puede decir ni que recuerda, el quedó sin movimiento y ahora ve doble, tiene deficiencia en la vista, tenemos que esperar pero posiblemente este año no podrá volver", indicó Ailín.



Sergio Rafael Monsalvo Fuentes, capturado.