Que Venezuela devuelva el gas en las condiciones pactadas: Ley del Montes

Merece todo el respaldo y la solidaridad de la Región Caribe la decisión de los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena y el Consejo Gremial de Bolívar de solicitarle al Ministerio de Minas y Energía que logre el retorno inmediato del gas que Colombia le vendió a Venezuela desde 2008 y hasta mediados de 2015, dentro de las mismas condiciones de precio pactadas.

De esta manera aumentaría de forma considerable la demanda de gas de la Región Caribe, aseguraría el normal funcionamiento de sus plantas térmicas y de los grandes consumidores del sector de la industria. El precio justo del combustible también estaría garantizado.

Uno de los puntos fundamentales de la carta al Ministro Arce, tiene que ver con la solicitud de hacer honrar el contrato de intercambio y reciprocidad, suscrito en Octubre de 2007 entre Ecopetrol y PDVSA, que le permitió a Colombia exportar gas a Venezuela a partir del primero de Enero de 2008 y hasta el 31 de Diciembre de 2012. La principal condición del contrato es la que establece que Venezuela lo devolverá a nuestro país después de cuatro años, a las condiciones de precios pactadas.

Y aunque el contrato entre Ecopetrol y PDVSA no es público, se entiende que es recíproco, de intercambio en términos de cantidad y precio y con una estructura basada en dos tiempos. De tal manera que si Colombia exportó a Venezuela 421.740.000 millones de pies cúbicos, entre Enero de 2008 y Diciembre de 2014, debe recibir esa misma cantidad y hacerlo a un precio igual al que se le suministró al vecino país.

Sostienen los gremios del Atlántico, Magdalena y Bolívar que hoy –cuando las circunstancias favorecen a la Región Caribe- gracias a la regulación establecida en la fórmula ya señalada para la fijación del precio del gas a importar de Venezuela, nos enteramos-dicen los gremios- con natural preocupación que terceros pretenden lucrarse, actuando como intermediarios ante PDVSA en esa operación, que la estatal venezolana piensa aplicar precios arbitrarios, desconociendo el contrato suscrito con Ecopetrol en Octubre de 2007 y que Ecopetrol quiere vender el combustible en boca de pozo a unos valores por encima del esperado.

De prosperar cualquiera o todas las anteriores pretensiones, los usuarios de la Región Caribe, los únicos afectados, sufrirían por partida doble la caída de la producción del gas en ambos países, todo ello por conveniencias políticas por parte del Gobierno Nacional, que desatendió las solicitudes de los gremios de la Región Caribe.

Tampoco es aceptable-dicen los gremios- que el incentivo de la explotación del gas sea asumida por los consumidores de la Región Caribe, quienes estaríamos abocados a pagar un precio alto por ese combustible.

El contrato del suministro de gas a Venezuela no resultó un buen negocio, entre otras cosas, porque Venezuela no es un buen socio. Un buen socio cumple lo pactado y honra su palabra. Con la complacencia del gobierno de Colombia, Venezuela no hace ni lo uno ni lo otro.

Y el gobierno de Colombia – aun a costa del bienestar de los habitantes de la Región Caribe – prefiere “tragarse ese sapo” en lugar de obligar al gobierno de ese país a que responda por los compromisos adquiridos. El aliado de la paz resultó ser un pésimo socio. Pues no sólo no devuelve el gas en las condiciones de precio y cantidad pactada, sino que estaría fomentando la venta a terceros distintos a Ecopetrol, lo que le causaría un enorme daño a la empresa que le tendió la mano, cuando más lo necesitaba.