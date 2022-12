¿Quién le pone el cascabel al “orangután tributario”?: editorial de Óscar Montes

La llamada Bancada Costeña -que en tiempos pasados era la más influyente del Congreso- debe unificar fuerzas para crear un frente común que permita el desmonte del “orangután”, que a última hora fue introducido en la Reforma Tributaria y que grava con un nuevo impuesto el consumo de gas natural.

El orangután tributario -que golpearía de forma severa a los sectores productivos, así como a un millón quinientos mil usuarios de la Región Caribe- fue introducido en el proyecto de Reforma Tributaria sin que hiciera parte del texto inicial, que fue discutido y aprobado en las comisiones terceras conjuntas de Senado y Cámara.

El pasado viernes los congresistas de la Región Caribe que pretendieron el retiro del “orangután tributario”por parte de los ponentes de la iniciativa se estrellaron con la resistencia del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien se opuso a dicho desmonte. El impuesto -de ser aprobado el “orangután tributario”- le significaría al Gobierno poder disponer de 300.000 millones de pesos cada año.

Aunque los congresistas de la Región Caribe -en su inmensa mayoría- han expresado que se opondrán de pies y manos a la iniciativa, la última palabra sobre el futuro del “orangután” aun no se ha dicho, pues el más interesado en seguir dándole vida al nuevo impuesto es el propio gobierno, en cabeza del ministro Cárdenas.

“Si el Gobierno insiste en la aprobación del impuesto, entonces no habrá Reforma Tributaria, pues nosotros no vamos a votar una iniciativa que atenta contra los intereses de la Región Caribe”, me confesó un senador del partido de La U, que hace parte de la Unidad Nacional.

De manera que la Bancada Costeña tiene una prueba de fuego a pocos meses de una nuevas elecciones y de su actuación dependerá su regreso al Congreso en 2018. La ecuación es muy simple: a mayores impuestos contra los asalariados y la clase media -los más afectados con la Reforma Tributaria- menos votos para quienes dieron el visto bueno al “orangután tributario”, que sería el “regalo navideño envenenado”, que el Gobierno nos haría a los habitantes de la Región Caribe, una de las mayores productoras de gas natural del país.