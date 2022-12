Red de registradores corruptos: editorial de Óscar Montes

El Gobierno Nacional, ocupado en otros menesteres que tienen que ver con el Acuerdo Final de Paz con las Farc, se ha hecho el desentendido con asuntos delicados y trascendentales de la Región Caribe.



Uno de ellos tiene que ver con el ingreso al país de miles de venezolanos que a diario cruzan la frontera en busca de un mejor horizonte. Se trata de un éxodo masivo que la Cancillería no quiere ver y por tanto no busca fórmulas que permitan hacer frente a la tragedia humanitaria que se vive, tanto en las zonas de fronteras, como en varios municipios y ciudades principales de la Región Caribe.



Cada día que pasa la situación se vuelve insostenible, pues se presta para que funcionarios indolentes y corruptos pretendan traficar con el dolor de las víctimas.



En efecto, una investigación de Migración Colombia, la Fiscalía General, el CTI -que contó con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la Embajada de Estados Unidos- desmanteló una poderosa red dedicada al tráfico de personas de la que harían parte siete registradores, seis de ellos pertenecientes al Atlántico.



Los servidores públicos desempeñaban sus cargos en los municipios de Malambo, Candelaria, Ponedera, Luruaco, Santo Tomás y Barranquilla. Todos ellos -al parecer- se dedicaban a expedir Registros Civiles de nacimiento extemporáneos a ciudadanos extranjeros, mediante la utilización de testigos falsos, suplantando, de esta forma, su identidad.



De acuerdo con las investigaciones, los extranjeros -en su mayoría venezolanos y cubanos- les pagaban a los registradores sumas que ascilaban entre los 600 mil y el millón de pesos. Una vez con el Registro Civil en las manos procedían a solicitar su cédula de ciudadanía y demás documentos que los acreditaban como colombianos. Con los documentos “en regla”, viajaban a otros países o se podían mover libremente por Colombia.



Según las investigaciones, hay casos en los que una sola persona sirvió de testigo para tramitar 1.700 registros. Los detenidos serán judicializados por los delitos de Tráfico de Migrantes, Cohecho, Prevaricato por Acción, Falsedad en Documento Público y Concierto para Delinquir.



A todas estas ¿qué hace el Gobierno Nacional para afrontar y superar la crisis humanitaria? Nada. Absolutamente nada. Decidió descargar su responsabilidad en terceros, mientras desde Bogotá observan los toros desde la barrera. Ojalá que este escándalo de corrupción protagonizado por los indolentes registradores municipales les abra los ojos a los funcionarios que deben ponerse al frente de la situación. La tragedia humanitaria no da espera.