Reforma Tributaria, ¿estructural o colcha de retazos?: editorial de Óscar Montes

La Reforma Tributaria estructural que el Gobierno anunció y que el país necesita con urgencia, terminará convertida en una inmensa colcha de retazos. En ella habrá más impuestos para la clase trabajadora y para los sectores más populares de la población, mientras que los más pudientes encontrarán la manera de escurrirle el bulto a una mayor tributación.



Es decir, todos aquellos que tengan la capacidad de movilizar un “ejército de lobistas” podrán salvarse de que el Gobierno les meta mano a sus bolsillos, mientras que aquellos que carecen de ese músculo financiero tendrán que resignarse al pago de mayores impuestos.



El mejor ejemplo de esto último es el caso de los pequeños comerciantes y tenderos, quienes tendrían que pagar a partir del próximo primero de Enero el llamado “monotributo”, que según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, será una especie de bendición que les permitirá formalizar sus negocios.



Que el ministro de Hacienda entienda que aumentar la carga tributaria a tenderos y pequeños comerciantes del país, es condenar a ese importante sector de la economía a su desaparición. Hasta ahora no han servido los ruegos de los tenderos y los pequeños comerciantes para que el Gobierno les afloje un poco la soga que les puso en el cuello.



En cambio al sector azucarero y de bebidas dulces les fue mejor en su rechazo a una mayor carga tributaria. Para lograr el éxito debieron desplazar al Capitolio Nacional a sus mejores lobistas para que convencieran a los congresistas de lo nefasto que resultaría para el país incrementarles la carga tributaria.



A la postre los artículos que establecían los mayores tributos a los ingenios azucareros desaparecieron del texto que fue sometido a votación a las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara. Está claro que los lobistas le ganaron el pleito al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien consideró la obesidad producida por ingerir bebidas dulces se había convertido en un problema de salud pública.



En cuanto al IVA -el más regresivo de todos- el ministro de Hacienda no ha cedido un punto en la meta fijada, que pasaría del 16 por ciento al 19 por ciento. ¿Alguien duda que está decisión del Gobierno de imponer un IVA del 19 por ciento producirá de inmediato una contracción de la demanda de los productos de la canasta familiar?



La Reforma, pues, ni es estructural, ni su espíritu es generoso con las clases trabajadoras, asalariados y pequeños comerciantes del país. Todo lo contrario, por cuenta de la urgencia de volver a contar con flujo de caja, lo que podría presentarse es el estrangulamiento de los sectores más vulnerables de nuestra economía. A eso apunta una Reforma Tributaria que empezó siendo estructural y terminará siendo una colcha de retazos.