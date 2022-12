"Respeto, tolerancia y prudencia": editorial de Ley del Montes septiembre 14

El respeto por las ideas ajenas es no sólo una norma elemental de convivencia sino la máxima expresión de tolerancia de los seres humanos. No todos pensamos igual y está bien que así sea. El unanimismo no es un valor de los sistemas democráticos. Todo lo contrario: es propio de regímenes totalitarios, que castigan a quienes se atreven a pensar diferente.

La campaña que vive el país para refrendar o negar los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc mediante un Plebiscito es una oportunidad excepcional para que los colombianos podamos dar muestras de respeto por las ideas ajenas, tolerancia con quienes piensan distinto y prudencia a la hora de expresar nuestras opiniones.

La premisa que debería regir nuestro comportamiento en este proceso plebiscitario es la de que pensar distinto no es un crimen y que diferir de las ideas de los demás no nos convierte en enemigos. Nuestros esfuerzos deben estar encaminados a lograr que todas las voces sean escuchadas y no silenciadas. Ahí radica la tolerancia y el respeto que tanto pregonamos cuando queremos ser escuchados, pero que poco aplicamos cuando debemos escuchar a los demás.

Los medios de comunicación debemos ser garantistas de la libre expresión de quienes promueven el SI y de quienes defienden el NO. Unos y otros tienen iguales derechos. La obligación del medio de comunicación es respetar el pensamiento de ambas partes. Esas son las reglas que rigen en un sistema democrático.

Y la misma obligación tienen las autoridades, civiles, militares o policiales. Ninguna de ellas debe imponer su pensamiento. Su obligación –lo dijo la Corte Constitucional de forma contundente- es hacer pedagogía por el SI o por el NO.

Y hacer pedagogía no es hacer campaña proselitista, como estamos viendo de forma avasallante por parte de algunos funcionarios públicos. Ese tipo de comportamientos no contribuye a la tolerancia que se requiere no sólo ahora cuando nos disponemos a votar el Plebiscito, sino en el futuro, cuando entre todos tengamos que reconstruir lo que la guerra destruyó.

El buen uso del lenguaje es fundamental para lograr la verdadera reconciliación nacional. Los calificativos deben dar paso a los argumentos. Las ofensas y los agravios –que no sirvieron para ganar la guerra- tampoco servirán para construir la paz. Unos y otros –los del SI y los del NO- deben entender que la Colombia que todos queremos necesita de una gran dosis de Respeto, Tolerancia y Prudencia. Nada más, pero tampoco nada menos.