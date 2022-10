Santos busca candidato para 2018: editorial de Óscar Montes

La gran apuesta de Juan Manuel Santos siempre ha sido la negociación con las FARC y ahora con el ELN. Gracias a la primera tiene reconocimiento y prestigio internacional, pero también ha tenido que pagar un enorme costo político dentro de Colombia, algo que no resulta nada fácil de entender dada la trascendencia de sus logros en materia de paz. Hasta el Premio Nobel de Paz se ganó Santos por apostarle a la desmovilización de 7.000 guerrilleros de las FARC.

Pese a ello, todas las encuestas muestran al Presidente Santos con una favorabilidad inferior al 20 por ciento, lo que lo deja en una posición precaria a la hora de respaldar una candidatura presidencial con miras a las elecciones de 2018. Ello significa poner en riesgo su legado y exponerse a entregarle todo su esfuerzo a sus enemigos políticos. Esa es precisamente su mayor preocupación en la actualidad.

La realidad política indica que Santos no tiene un candidato ganador. El ex jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, Humberto De la Calle, por ejemplo, pierde en algunas encuestas con uno de los precandidatos del liberalismo, el senador Juan Manuel Galán. El ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo -muy amigo de la paz- no se ha podido desmarcar de Jorge Enrique Robledo ni de Claudia López, siendo más santista López que Robledo.

El vicepresidente, Germán Vargas Lleras, tiene vuelo propio y músculo suficiente cómo armar alianzas poderosas que lo puedan llevar a la Casa de Nariño. El ex embajador en Washington y ex ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, santista triple A, no quiere meterse al barro para que lo ensucie Roy Barreras o cualquier otro candidato "ista": vargasllerista en sus comienzos, uribista en tiempos de Uribe y ahora santista en tiempos de Santos.

De manera que el no tener el suficiente respaldo popular, que le permita garantizar la continuidad de su legado en materia de paz, es otro de los dilemas que desvelan a Santos en la actualidad. El tiempo pasa, las elecciones se acercan y el panorama no se define. ¿Será que la fórmula que buscará Santos para 2018 es la Vargas Lleras, Presidente, y Pinzón, Vicepresidente, como algunos de sus amigos especulan?