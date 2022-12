¿Se politizó la Justicia?: editorial de Óscar Montes

Si -como afirma el adagio popular que los borrachitos dicen la verdad- entonces al Centro Democrático le convendría no seguir con la tesis de que uno de sus jefes de debate -el ex senador Juan Carlos Vélez, estaba en estado de beodez cuando se refirió a los secretos del triunfo de quienes se opusieron al llamado Plebiscito de la Paz.



Las explosivas declaraciones de Vélez al diario La República le valieron su retiro del Centro Democrático y fueron el soporte del fallo del Consejo de Estado, que ratificó la teoría según la cual los votantes del NO se valieron de las mentiras y de la manipulación por parte de los directivos de la campaña, cuyo máximo jefe es el expresidente Álvaro Urbe Vélez.



Llama la atención que el alto tribunal considere que la única campaña que no violó todas las reglas fue el Consejo de Estado fue la del SI, que respaldaba el Gobierno en pleno, pues en Colombia todas la campañas electorales violan las normas y los códigos internos en materia electoral. Todas, sin excepción. No hay una sola campaña que no se valga de la mentira, la manipulación del electorado y de la violación de los topes establecidos por la Ley.



¿Sabe el Consejo de Estado cuántas campañas violan todos los códigos -no sólo los electorales- con tal de cumplir sus propósitos? No hay una solo disposición legal que sea acatada por los jefes y militantes de las campañas electorales. En Colombia ningún partido o movimiento político respeta las normas electorales.



Como el Consejo de Estados sostiene que los únicos que violaron las reglas fueron los promotores del NO, entonces ese fallo se vuelve sospechoso, pues es evidente que todas las campañas violaron las reglas. Todas. Ninguna se salva.



¿Cree el Consejo de Estado que el atosigamiento a los ciudadanos por parte del Gobierno, a través de ministerios y de otras instituciones del Estado para que votaran a favor del SI, cumplió con los requisitos de Ley? ¿Es legal que congresistas y altos funcionarios del Gobierno hayan creado pánico en los electores al afirmar que -de no ganar el SI- Colombia sería un campo de batalla, pues las Farc llevarían la guerra a las ciudades?



Las decisiones judiciales -en especial las de las altas cortes- deben tener la suficiente solidez para resistir todo tipo de cuestionamientos. Carecer de esta cualidad lleva a los ciudadanos a desconfiar de los fallos de quienes deben impartir justicia. La judicialización de la política es muy grave, pero mucho más grave para un sistema democrático es la politización de la Justicia, que es lo que está sucediendo en Colombia.