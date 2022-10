Solicitud de licencia que hizo rector de Uniautónoma es absurda: MinEducación

Durante la entrega este miércoles del megacolegio más grande del país ubicado en el barrio Villas de San Pablo, la ministra de Educación, Yaneth Giha, entregó contundentes declaraciones sobre la salida del país del rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid.

“La solicitud de licencia no remunerada por 45 días que hizo el rector es inadmisible y absurda, no puede ser que en este momento el rector se vaya del país”, puntualizó Giha quien además indicó que la inspectora in situ envío una carta al consejo directivo de la universidad expresando inconveniencia de aprobar la licencia.

Publicidad

Lea también: Gobierno prohíbe a Uniautónoma realizar cualquier giro al exterior

“Él no tiene permiso, dice que va a solucionar problemas en Miami y va a regresar cuanto antes pero no hay rector encargado, es él y tiene que regresar”, finalizó la ministra.

Hay que recordar que el Gobierno nacional le prohibió este miércoles a la institución realizar giros al exterior.