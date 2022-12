Taxista se lanza a un arroyo con pasajeros a bordo para huir de atracadores

Harold de la Hoz encontró en un arroyo un refugio para huir de cuatro ladrones que, con arma en mano, lo estaban persiguiendo para atracarlo. Lo curioso es que iba conduciendo el taxi con el que consigue su sustento diario y que a bordo llevaba a dos mujeres que iban como pasajeras.

"Las señoras me agarraron. Estaban asustadas. Una me cogió por detrás. Y yo me tiré al arroyo", contó el taxista, quien se lanzó al arroyo Hospital, el cual pasa por el Hospital de Barranquilla, una de las zonas más inseguras de la ciudad.

Señaló que los hombres se bajaron de unas motocicletas y que con las cachas de las pistolas le dieron en el vidrio al taxi, pero que no alcanzaron a romperlo. Luego de esto, quedó a la deriva de la corriente hasta que un grupo de jóvenes lo ayudaron y sacaron el vehículo del agua.

"Sacaron a las dos señoras por la puerta de atrás y se trabaron las dos puertas de adelante. Yo quedé atrapado. Yo manipulo el carro hacia un bordillo y me salgo por la puerta de atrás", cuenta de la Hoz.

Pero allí no paró su historia. Cuando recién había tocado tierra, nuevamente la inseguridad le peló los dientes. Comenta que un grupo de cinco jóvenes, que provenían de la zona cachacal, también lo intentaron asaltar. "Como pude me metí a un taller de un conocido. Como pude ahí me quedé. Llamaron al cuadrante, pero intentaron robarle todo al vehículo", relata.

Señala que gracias "a unos pelados sanos" pudo salvarse. Que el agua cubría todo el vehículo y que este parecía un barquito de papel. "Me querían saquear el carro. Si no es por la Policía se queda uno sin todo", explica.

Por lo pronto, Harold espera que el vehículo "reviva" en las próximas horas mientras se seca y señala que si le vuelve a pasar algo similar "por mí atranquenme y llevense todo", pues es consciente del riesgo al que se expuso al meterse al arroyo.

Así fue el rescate del taxista que se lanzó a un arroyo para huir de atracadores https://t.co/jGel5N0ORL pic.twitter.com/s5XqrmyIWt — BLU Caribe (@BLUCaribe) October 19, 2016