Temo que mi salud se complique por las lesiones: joven agredido por Policía

A Roy Arteta le arde la garganta cada vez que toma agua, se le dificulta mover la cabeza y su cuerpo lo siente pesado para caminar. Estos males le sobrevinieron desde el pasado sábado en la noche, tras recibir una golpiza por parte de dos agentes de la Policía, quienes quedaron grabados en un video de seguridad al momento de agredirlo.

"La gente me dice que Dios tiene un propósito conmigo porque sobreviví", asegura el joven, mientras recuerda que en medio de los golpes el agente le colocó la bota en el cuello, le pegó en su cabeza con el casco de la moto y lo pateó en las costillas.

Relata que todas las mañanas se levanta con dolor de cabeza y que le duele uno de sus ojos, que quedó afectado por los golpes. "En Medicina Legal me hicieron una prueba y me dijeron que volviera en 12 días", comenta él, mientras reconce que aún es prematuro para hablar de una lesión. Sin embargo, no la descarta.

Arteta asegura que en el pasado ya había tenido imprevistos con el agente que lo atacó por no portar su cédula de ciudadanía y que, en consecuencia, lo había enviado a la Unidad de Prevención y Justicia (UPJ). "Yo no tengo problemas con el agente", insiste él, aunque asegura que no sabe las razones por las que el policía lo trató de tal manera. "Él me pidió una requisa y yo seguí caminado... pero después llegó hasta donde mí todo agresivo", dice él.