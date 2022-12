"Tolerancia y Respeto": editorial de Ley del Montes agosto 12

La única manera de dar el paso hacia la verdadera reconciliación nacional es mediante la tolerancia y el respeto. No hay otra. En el respeto por las creencias, la militancia política y la ideología de los demás, está el secreto para no seguir matándonos entre nosotros, como ha ocurrido durante décadas. Tenemos que aprender a aceptar a quienes piensan distinto y a tener con ellos un diálogo civilizado. Tenemos que entender que el insulto no es argumento y que la razón no la tiene quien más ofende.

Llama la atención que dos de los hechos que más requieren de una alta dosis de tolerancia y respeto –la negociación de paz con las Farc y la revisión de los manuales de convivencia en las escuelas y colegios del país- estén abriendo mucho más las grietas que por años nos han distanciado como sociedad.

En algún momento tenemos que entender que quien piensa distinto no es mi enemigo y que sus argumentos son tan válidos como los míos. Colombia –lo dice nuestra Constitución Política- es un Estado laico, multiétnico y pluricultural. Es decir, somos una nación diversa. Esa es una de nuestras grandes fortalezas.

Pretender imponer nuestras ideas –incluso con la fuerza, si es necesario- nos hace más pequeños y mucho más vulnerables. Debemos cuidar el lenguaje que empleamos, sobre todo en estos tiempos donde un “trino” o un mensaje de texto escrito y enviado de forma imprudente y con la cabeza caliente, puede causar un daño irreparable al buen nombre o al prestigio de quien hoy por cualquier circunstancia está en orillas distintas a la mía.

Quienes más deben cuidarse de estas ligerezas son las figuras públicas, que se comportan como referentes sociales, como ocurrió con Martín Santos –hijo mayor del presidente Juan Manuel Santos- quien en pleno debate sobre la revisión de los manuales de convivencia y la supuesta imposición de la “ideología de género” por parte del Ministerio de Educación, incurrió en una especie de “matoneo” contra su primo Pedro, hijo del ex vicepresidente de la República, Francisco Santos, por su condición sexual.

El masivo rechazo a la salida en falso por parte de Martín Santos, lo llevó a borrar el mensaje que había escrito en su cuenta Twitter y ofrecerle disculpas a su primo, “que nada tiene que ver” con el debate político que se ha desatado, como el propio Martín lo reconoció.

La tolerancia y el respeto son, pues, son dos llaves muy poderosas que nos permitirán abrir las puertas de la reconciliación y superar la barbarie que nos produjo tantas heridas que ahora –entre todos- debemos empezar a sanar.