¿Usted qué haría con $336 millones al año?: editorial de Ley del Montes

¿Usted qué haría con 28 millones de pesos al mes, o con su equivalente, es decir 336 millones de pesos al año? Con ese dinero usted podría comprar de contado un apartamento de 112 metros cuadrados en un sector de estrato cinco de Barranquilla.



O si lo prefiere, comprarse el último modelo de una camioneta de gama alta - póngale la marca que quiera - y aún así le sobrarían 151 millones de pesos para tanquearla, lavarla y policharla.



Usted también podría pagarle a cuatro de sus hijos los semestres en las más prestigiosas universidades del país. El resto del dinero, es decir, 200 millones de pesos, usted los podría ahorrar para pagarles maestrías y doctorados en universidades de muy buen nivel de Estados Unidos y de Europa.



Como usted es una persona que trabaja sus 8 ocho horas reglamentarias al día, es apenas natural que se tome un merecido descanso junto con su pareja y sus cuatro hijos.



Con esos $336 millones de pesos que usted se ha ganado al año, bien puede comprar seis tiquetes Barranquilla - París en primera clase y aun así le sobrarían 234 millones de pesos que puede utilizar para alojarse en el Buddha-Bar Hotel, en el exclusivo sector de los Campos Elíseos, durante todo un mes. Con los restantes 114 millones de pesos podrá comer junto con su familia en restaurantes exclusivos, asistir a la ópera y otros espectáculos. Haciendo un esfuercito le sobrarán unos buenos pesos para las respectivas compras.



Pero como usted no quiere derrochar esa cantidad de dinero en apartamentos de estrato cinco, ni en carros lujosos, ni en viajes al exterior, sino que prefiere destinar esos recursos en obras de caridad y otras actividades altruistas, con 336 millones de pesos, usted podría becar por un año a 800 niños de Fútbol con Corazón, empresa social que preside Samuel Azout, que utiliza la pedagogía del fútbol para que niños, niñas y jóvenes aprendan a tomar buenas decisiones de vida.



Si prefiere invertir en la alimentación de los niños de escasos recursos puede optar por apadrinar a 622 de la fundación Pan y Panela que preside Monseñor Víctor Tamayo, por todo un año.



Pues bien, esos 336 millones de pesos al año no le alcanzan a un congresista colombiano para su sostenimiento, a juzgar por la oposición abierta y soterrada que ha recibido la iniciativa que propone rebajarles su salario a una cifra más moderada de 18 millones de pesos.



El proyecto - como todos los que han sido presentados con ese mismo objetivo en distintas legislaturas - tendrá entierro de tercera, con distintos argumentos, como el que acaba de exponer el senador Roberto Gerlein, según el cual los congresistas “no pueden legislar en causa propia”. Sea cual sea la razón, lo cierto es que trabajando apenas 3 días a la semana y 7 meses al año, nuestros Honorables Padres de la Patria no están dispuestos a hacer el sacrificio de rebajarse sus sueldos.



Con toda esta información, bien vale la pena que usted -que no es un Honorable Padre de la Patria- responda la pregunta: ¿Qué haría con $336 millones al año?