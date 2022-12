Víctimas de El Salado piden determinar si Enilce López está vinculada a masacre

El abogado defensor de derechos Humanos José Humberto Torres, quien es el apoderado de algunas de las víctimas de la masacre de El Salado (Bolívar), dijo durante el acto de entrega de restos de víctimas que los esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación no han sido suficientes para lograr que 16 años después se conozca la verdad.

Añadió que la Fiscalía está en mora de establecer si es cierto o no que una de las determinadoras de esa masacre fue la empresaria del chance Enilse López, más conocida como 'La Gata'.

"Hace tres semanas interrogué a Salvatore Mancuso y él me decía extradiligencialmente que hay muchas cosas del conflicto que él no se atrevía a contar porque no hay garantías, porque son muchas personas poderosas las que están detrás de esto. Aquí la Fiscalía tiene que aclarar los rumores persistentes sobre la eventual vinculación de la empresaria en la masacre", dijo Torres.

Cuestionó que en el acto de entrega de los restos óseos no se explicaran las razones por las cuáles, después de ser exhumados, desaparecieron parte de los restos mortales de las víctimas, lo que se constituye una revictimización a los dolientes.