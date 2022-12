Video: Gabino Pambie se confiesa y pide perdón a un sacerdote católico

El panameño Gabino Pampini está de visita en Barranquilla para participar en varios conciertos a los que fue invitado. Sin embargo, el viaje le permitió reconciliarse con un "asunto" que llevaba en su corazón mientras estaba dando una entrevista en el programa Vive Barranquilla.

"Tenía como algo raro. Perdóneme por reaccionar así", dijo el intérprete de canciones como 'A nuestro modo' a monseñor Víctor Tamayo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Barranquilla.

Sucedió que el artista estaba interpretando al aire la canción 'Faltan 5 para las 12', y en medio del tema, se le quebró la voz y empezó a llorar.

Confesó que este tema siempre le recuerda su madre, quien le enseñó que los sacerdotes católicos no eran personas confiables. "Ella era cristiana y me decía que no eran buenas personas los padres", explicó a monseñor Tamayo.

Luego de esto, abrazó a monseñor y le pidió perdón por lo mal que, en algún momento, a juzgado a los sacerdotes de esta religión.

"Me sentí mal porque mi mamá me enseño eso y él (monseñor Tamayo) no tiene la culpa. Yo siempre que veía un sacerdote pensaba que eran violadores y que eran los malos, pero padre perdóneme", dijo entre lágrimas Pampini.

Monseñor Tamayo lo siguió abrazando y le dijo "tranquilo". Ambos coincidieron en el programa Vive Barranquilla de BLU Radio, pues estaban participando en un especial sobre el día de la Inmacula Concepción y las fiestas decembrinas que arrancaban.

"De ahora en adelante me llevo un gran amigo", manifestó el cantante, quien lo abrazó fuera de cabina, mientras le contaba lo bien que se sentía al dejar atrás ese rencor.

#AlAire Emotivo momento en #ViveBarranquilla Gabino Pampini rompe en lágrimas y le confiesa a monseñor Tamayo por qué lo hace pic.twitter.com/Mrs4AldQVU — BLU Caribe (@BLUCaribe) December 7, 2016